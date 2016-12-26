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Петербургский авторынок встрепенулся к концу провального года

Экономика
Рост ноябрьских продаж уже не позволит закрыть год «в плюсе», считают эксперты

Санкт-Петербург, 26 Декабря 2016, 12:37 — REGNUM  Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге в ноябре 2016 года составили 11 087 машин, что на 4% выше показателя ноября 2015 года. Ноябрь стал лучшим месяцем по объему продаж в этом году, сообщили сегодня, 26 декабря, в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

«За последние два года больше автомобилей по итогам одного месяца было продано только в сентябре и декабре прошлого года», — отмечает источник.

Однако этот рост уже не сможет повлиять на отрицательный результат в целом по уходящему году: по данным агентства, в январе-ноябре 2016 года в Санкт-Петербурге было продано 107 802 новых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ноябре 2016-го марка Hyundai показала самый высокий объем продаж в Петербурге для всех брендов за последние три года, реализовав 1864 автомобиля. В тройке самых продаваемых брендов идет борьба за второе место между Lada (1125 проданных машин в ноябре) и Renault (1198). По итогам 11-ти месяцев года эти два бренда разделяет разница всего в 66 реализованных машин (в пользу Lada).

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«Несмотря на удачный ноябрь, в декабре рынок может незначительно сократиться, но в целом это не окажет существенного влияния на итоги года — падение составит 4−5%», — прогнозирует генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Он подчеркивает, что отрицательную динамику продаж определило снижение спроса на автомобили марок KIA и Nissan, а также уход с рынка марок Chevrolet, Opel, Daewoo и SsangYong.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых автомобилей в России по итогам 11 месяцев составляет 8,4%.

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Как сообщалось, в ноябре, второй месяц подряд, петербургские автопроизводители прибавили в объеме выпуска автомобилей, по сравнению с аналогичными периодами 2015 года. Но, как считают аналитики, это уже не исправит отрицательный показатель городского автопрома по итогам 2016 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за 11 месяцев 2016 года в РФ было продано 1,28 миллиона машин, что на 12% ниже уровня продаж аналогичного периода 2015 года.

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