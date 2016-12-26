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Новосибирскому биотехнопарку бюджет региона возместит 47 млн рублей

Экономика
Таков размер субсидии из областного бюджета на возмещение управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков затрат, связанных с их функционированием
Биотехнопарк в наукограде Кольцово
Иллюстрация: Btp-nso.ru
Биотехнопарк в наукограде Кольцово

Новосибирск, 26 Декабря 2016, 12:50 — REGNUM  Правительство Новосибирской области выделит в текущем году из бюджета региона 47,7 млн рублей управляющей компании Биотехнопарка в наукограде Кольцово — АО «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий». Такова субсидия на возмещение понесенных затрат. Проект распоряжения областного правительства размещен на официальном сайте министерства экономического развития области.

«В соответствии с государственной программой Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015−2021 годы» управляющие компании индустриальных (промышленных) парков с государственным участием имеют право на получение субсидии из областного бюджета с целью возмещения затрат, связанных с функционированием индустриальных (промышленных) парков, включающих в себя расходы на содержание управляющих компаний, налоговые отчисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к документу.

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется при документальном подтверждении. Размер ее исчисляется, исходя из совокупного объема затрат, понесенных управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков, но не более 50 млн рублей. Документы, представленные Биотехнопарком в наукограде Кольцово, соответствуют требованиям. В документе говорится, что сумма заложена в областном бюджете на 2016 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирские региональные власти уже выделяли в этом году дополнительно из бюджета региона Биотехнопарку в наукограде Кольцово 159 млн рублей. Эти средства должны были пойти на софинансирование доукомплектования оборудования, подготовку площадок для начала строительства объектов резидентов Биотехнопарка, проектирование распределительного пункта РП-10, строительство которого позволит обеспечить потребности всех резидентов в электроэнергии и софинансирование пилотного центра промышленных биотехнологий «ПромБиоТех».

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