За пять лет госдолг Тверской области вырос в два раза

Тверь, , 12:22 — REGNUM Более чем в два раза вырос государственный долг Тверской области за пять лет — с 2011 по 2016 годы. Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты России по итогам проверки «Анализ формирования и управления государственным долгом Тверской области за 2011 — 2015 годы и истекший период 2016 года», сообщает ИА REGNUM.

Согласно итоговому отчету, с 2011 года объем госдолга Тверской области вырос более чем в два раза, долговая нагрузка на областной бюджет увеличилась c 66,2% в 2011 году до 71,2% в 2016-м. Пик роста долговой нагрузки на бюджет региона, по данным аудитором, фиксировался в 2012—2014 годах.

При этом за пять лет в структуре госдолга сократилась доля коммерческих кредитов — с 90,4% до 29,1% (на 1 октября 2016 года). Более 70% госдолга Тверской области приходится на бюджетные кредиты.

«Такое положение дел свидетельствует о значительной зависимости областного бюджета от федеральной поддержки, что способствует росту рисков невыполнения Тверской областью своих обязательств по погашению и обслуживанию госдолга», — считает аудитор Татьяна Мануйлова.

Всего за пять лет Тверская области привлекла 65,8 млрд рублей в виде коммерческих кредитов: основным кредитором региона стал «Сбарбанк» — на его долю приходится 86% заимствований.

В Счетной палате также отмечают, что ежегодно росло и среднее значение процентной ставки по госконтрактам на получение регионом кредитов: в 2011 году оно составило 6,64% годовых, в 2012 — 7,9%, в 2013 — 8,29%, в 2014 — 9,61%, в 2015 — 11,12%, в 2016 году — 11,17%. Именно расходы на обслуживание коммерческих кредитов занимают наибольшую долю в расходах на обслуживание госдолга области — от 52,2% в 2012 году до 70,7% в 2016-м.

Пиковая нагрузка на областной бюджет региона по погашению госдолга по состоянию на 1 октября 2016 года приходится на период 2017—2019 гг. в размере 76,4% (18,4 млрд рублей) совокупного объема госдолга (24,1 млрд рублей), 23,6% объема госдолга предстоит погасить в 2023—2034 гг.

При этом выполнение плана мероприятий по совершенствованию политики управления госдолгом Тверской области, сокращению госдолга Тверской области в 2014—2016 гг., утвержденного распоряжением правительства региона, носит формальный характер. Так, досрочное погашение долговых обязательств Тверской области в 2014 году в размере 91,3%, а в 2015 г. — 54% от общей суммы погашения не привело к сокращению объема госдолга Тверской области. Его размер на конец 2015 год увеличился на 2 млрд рублей, или на 7,6% по сравнению с началом 2014 годом.

Согласно отчету СП, в 2011 — 2015 годах плановые показатели параметров областного бюджета Тверской области не исполнялись, что свидетельствует о низком уровне финансовой дисциплины. В частности, не в полном объеме выполнялось финансирование реализации указов президента. Так, в 2013 году был не исполнен Указ «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на 39,8% по сравнению с плановом показателем. Неисполнение указов «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» составили 36,1% и 30,6% соответственно.

По данным аудиторов, именно неисполнением бюджетных значений по расходам и объясняется сокращение дефицита бюджета, а в 2015 году доходы оказались выше расходов. С одной стороны, это привело к ограничению темпов роста госдолга Тверской области, сокращению расходов на его обслуживание и использованию государственных заимствований в основном на рефинансирование долга. В то же время, пояснили в Счетной палате, в условиях замедления темпов роста региональных доходов и дефицита инвестиций правительство Тверской области не использует государственные заимствования в качестве инвестиционного ресурса с целью повышения эффективности использования заемных средств, что свидетельствует о недостаточно эффективной реализации политики по управлению государственным долгом Тверской области.

Между тем, по итогам первого полугодия 2016 года Тверская область была названа в числе 10 регионам, которым удалось наиболее существенно сократить объем госдолга. План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов консолидированного бюджета региона и сокращению госдолга утвержден региональным правительством в октябре этого года.

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