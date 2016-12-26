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«Перспективы рынка нефти выглядят противоречиво – сланцевики возвращаются»

Экономика
Уровень 56-57 долларов за баррель Brent станет потолком для котировок нефти, считает эксперт

Москва, 26 Декабря 2016, 12:21 — REGNUM  

В средне‑ и долгосрочной перспективе переизбыток углеводородов на рынке сохранится. Рост добычи нефти в США компенсирует ровно те объемы, на которые ОПЕК планирует сократить добычу, отметил директор департамента аналитики Альфа-Форекс Андрей Диргин.

«Сейчас Brent номинально остается на уровне 55,16 долларов за баррель. В целом перспективы «черного золота» выглядят противоречиво. С одной стороны, рынок крайне позитивно отреагировал на готовность мировых поставщиков скооперироваться и снизить объемы добычи. С другой стороны, не стоит забывать и об основных конкурентах картеля — сланцевых поставщиках в США», — подчеркивает эксперт.

Данные Baker Hughes регулярно показывают, что активность в данной отрасли продолжает расти уверенными темпами, полагает Диргин. «23 декабря стало известно, что число активных буровых платформ в Штатах выросло на 13 и составило 523 единицы. Сейчас этот показатель лишь на 13 не дотягивает до «докризисного» максимума. Рост стоимости углеводородов на мировых рынках вернул рентабельность сланцевым проектам, и теперь объем добычи в США неминуемо будет расти», — отмечает он.

Eсли учесть, что избранный президент США Дональд Трамп в обозримом будущем планирует отменить ограничение на экспорт американской нефти, то получается, что те самые 1,78 млн баррелей в день, на которые сократили добычу страны ОПЕК+, будут восполнены без особого труда, делает вывод эксперт. «Это значит, что в средне‑ и долгосрочной перспективе переизбыток углеводородов на рынке сохранится, и область 56−57 долларов за баррель Brent будет играть роль естественного потолка для котировок», — считает аналитик.

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