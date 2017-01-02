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Налоговая нагрузка в 2017 году: где она вырастет и где уменьшится

Экономика
Малый бизнес сможет немного сэкономить на налогах, для физлиц налоговая нагрузка растет, констатирует эксперт

Москва, 2 Января 2017, 02:10 — REGNUM  В 2017 году по ряду направлений налоговая нагрузка вырастет, в то же время можно говорить и об определенных налоговых послаблениях для бизнеса, так что налоговую нагрузку в 2017 году можно считать сбалансированной. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила главный консультант аудиторской компании МКПЦ Галина Шалдина.

Эксперт назвала ряд изменений, направленных на снижение налогового бремени для бизнеса. «Это такие нормы, как увеличение лимитов по доходам для перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН), замораживание индекса-дефлятора для применения единого налога на вмененный доход (ЕНВД), применение на период 2017—2030 годов нулевой ставки НДС для перевозки пассажиров и багажа поездами дальнего следования», — рассказала она.

Эксперт напомнила, что согласно вступившим в силу нормам, перейти на УСН смогут компании с текущей стоимостью активов не более 150 млн рублей (до 2017 года действовало ограничение на 100 млн рублей). Меры по расширению применения УСН и сохранение прежнего уровня ЕНВД направлены на антикризисную поддержку предприятий МСП.

Кроме того, предприятия ждут такие изменения, как освобождение от обложения НДС операций по выдаче поручительств небанковскими организациями, а также изменение порядка определения лимита суммы резерва по сомнительным долгам в налоговом учете прибыли. «Эти изменения в целом можно оценить как положительные с точки зрения уменьшения налогового бремени», — отметила эксперт.

В тоже время 2017 год принесет и рост налоговой нагрузки, говорит Шалдина. Для налогоплательщиков-физлиц одним из самых серьезных нововведений станут санкции за непредставление в налоговые органы сообщения об объектах обложения транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущество в случае, если за весь период владения упомянутыми объектами налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги. Организации прочувствуют такие меры, как ограничение суммы убытков прошлых лет в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль не более чем на 50% на период 2017 — 2020 годов, изменения в порядке налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний, а также изменения критериев признания задолженности контролируемой для учета процентов по долговым обязательствам при налогообложении прибыли.

Как для предприятий, так и для физлиц значимым окажется повышение акцизов на алкоголь, топливо, табак, а также расширение перечня подакцизных товаров за счет электронных системы нагревания табака, указывает Шалдина. «Это новшества, носящие отрицательный характер в силу увеличения налоговой нагрузки», — подчеркнула она.

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