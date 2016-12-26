Упразднённый льготный проездной в Чувашии оценили в 150 рублей компенсации

В Чувашии будут компенсировать проездной только за один вид транспорта, в то время как льготный проездной позволял ездить на трёх видах транспорта, включая пригородные направления

Чебоксары, , 11:49 — REGNUM В Чувашии после отмены льготного проездного определились с размером компенсации за проезд. Льготникам, которые платили 600 рублей за три вида транспорта, теперь будут компенсировать только 20% от стоимости месячного проездного билета, при этом размер выплаты не превысит 150 рублей, сообщили ИА REGNUM в Минтруде Чувашии.

Напомним, накануне нового года в Чувашии принято решение об упразднении с 1 января 2017 года карт для безналичной оплаты проезда, которые получали льготники. Стоимость карты составляла 600 рублей, давая право ездить неограниченное количество раз на автобусах, троллейбусах в городах Чувашии, а также на пригородных автобусных маршрутах. Для сравнения, напомним, что общегражданский проездной на троллейбус составляет 700 рублей, на автобус — 750 рублей, на два вида транспорта в городах — 1050 рублей.

«В связи с тем, что льготный проездной билет действовал на все три вида транспорта, граждане пользовались проездом не в полном объеме. Тем не менее из бюджета Чувашской Республики возмещаются затраты транспортных организаций на осуществление поездки льготных категорий граждан на всех видах транспорта», — говорят в министерстве.

В качестве «альтернативы упраздненному льготному проездному билету» в министерстве разработали проект постановления о перечне льготных категорий граждан с адресной компенсацией части стоимости общегражданского месячного проездного билета. По данным Минтруда, выплата компенсации «будет осуществляться в виде возмещения части затрат граждан, связанных с оплатой стоимости месячного проездного билета, в размере 20% его стоимости, но не более 150 рублей». В настоящее время правительством готовятся нормативные документы, в которых прописывается новый механизм предоставления льготникам «адресной компенсации части затрат на проезд по городу на троллейбусах, или автобусах, или по пригороду на автобусах». Власти рассчитывают, что это позволит направить «сэкономленные средства на обеспечение льготного проезда в сезонные периоды по наиболее социально значимым маршрутам».

Напомним, право на получение льготного проездного билета имела 21 категория граждан — в частности, ветераны труда, инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла военных лет, дети-инвалиды, участники ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, граждане из подразделений особого риска. По данным Минтруда Чувашии, на сегодняшний день в республике зарегистрировано около 240 тыс. граждан, имеющих льготную категорию, из них ориентировочно 30 тыс. человек являются активными пользователями льготных карт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году весной, накануне дачного сезона, власти уже предприняли попытку установить ограниченное число поездок по данной карте, но посыпалось столько жалоб и обращений, что чиновники отыграли назад, и отложили принятие решения: впереди-то были выборы. После жалоб было решено отменить льготы полностью, решение вступит в действие с 1 января 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономия на ветеранах и инвалидах: Чувашия отменяет льготный проездной