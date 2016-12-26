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Ростовстат: средняя зарплата в регионе выросла на 7%

Экономика
В январе-октябре 2016 года средние выплаты работникам составили 25,9 тыс. рублей
Деньги
wilkernet
Деньги

Ростов-на-Дону, 26 Декабря 2016, 11:25 — REGNUM  

В Ростовской области за 10 месяцев 2016 года средняя зарплата работников крупных, средних и малых предприятий составила 25 тыс. 910 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в Ростовстате, это на 7,1% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Что касается среднесписочной численности трудящихся, то на предприятиях работают 1 млн 72,5 тыс. человек.

Напомним, что на Дону работникам культуры и воспитателям в детских садах планируется увеличить заработную плату. В октябре стало известно, что на эти цели из региональной казны будет направлено 395 млн рублей. Ожидается, что до уровня средней зарплату работников культуры Дона доведут к 2018 году. Пока же меньше всех получают работники в сфере образования — около 15 тыс. рублей.

Вместе с тем, донской регион накопил долги по заработной плате. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре задолженность перед работниками предприятий уже превысила отметку в 110 млн рублей. Прибавка за месяц превысила 22%.

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Читайте ранее в этом сюжете: Работникам культуры и воспитателям Ростовской области повысят зарплату

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