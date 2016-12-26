Новая Skoda Kodiaq: Названа дата начала продаж в России

Москва, , 11:24 — REGNUM Новый среднеразмерный кроссовер Skoda Kodiaq станет доступен для российских покупателей в мае 2017 года. Об этом заявил глава подразделения компании в России Бернхард Майер, сообщает Uincar.ru.

По его словам, выпускать автомобиль будут и на территории России — на предприятии Skoda в Нижнем Новгороде. В продаже будут представлены версии нового кроссовера с бензиновыми двигателями емкостью 1,4 и 2,0 литра. Первый сможет выдать 125 или 150 л.с., второй — 180 л.с.

Мировой дебют новинки состоялся на автосалоне в Берлине. Предусмотрена семиместная модификация кроссовера, кроме того, в Европе доступна для заказа модификация с дизельным мотором на 150 и 190 л.с., а в Китае — более мощные комплектации.

На чешском рынке Skoda Kodiaq обошел своего главного конкурента — Volkswagen Tiguan. В ноябре новинку от Skoda приобрели 252 жителя Чехии, в то время как Tiguan предпочли 234 покупателя.

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