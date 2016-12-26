Минтранс назвал «неизменными» сроки работ по ж/д подходам к мосту в Крым

Ранее издание со ссылкой на сайт госзакупок сообщало, что ни одной заявки на второй конкурс на контракт не поступило

Москва, , 11:19 — REGNUM Минтранс РФ назвал неизменными сроки работ по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту, пишет «Коммерсантъ».

"Финансирование на проект строительства запланировано начиная с 2017 года», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее издание со ссылкой на сайт госзакупок сообщало, что ни одной заявки на второй конкурс на контракт не поступило. На первый тендер заявку подала одна компания, не прошедшая квалификационный отбор.

По данным источников издания, в случае, если претенденты на контракт не найдутся до первого квартала 2017 года, для обеспечения строительства моста могут быть приняты «административные решения». Работы, согласно контракту, должны быть завершены в ноябре 2019 года.