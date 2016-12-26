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Китай приступил к строительству железнодорожной магистрали КНР — Лаос

Экономика
Стоимость проекта составляет $5,76 млрд
Железная дорога
Jadrogc
Железная дорога

Вьентьян, 26 Декабря 2016, 11:15 — REGNUM  25 декабря состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Китай и Лаос. Строительством нового пути займется дочернее предприятие китайской корпорации China Railway Corporation (CRC).

«Создание нового железнодорожного маршрута имеет огромное значение для развития сотрудничества между нашими странами в области экономики, торговли, инвестиций и туризма. Кроме того, железная дорога будет способствовать будущему созданию зоны свободной торговли для стран АСЕАН и Китая», — заявил министр общественных работ и транспорта Лаоса Бунчан Ситхавонг.

Лаосский министр от лица правительства страны поблагодарил китайскую сторону за оказанную помощь в ходе обсуждения проекта. Бунчан Ситхавонг подчеркнул, что новая железная дорога является стратегическим проектом для всего региона, сообщает «Жэньминь жибао».

Общая протяженность нового железнодорожного маршрута составит более 414 км, 62,7% пути будет состоять из мостов и туннелей. На протяжении маршрута будут построены 32 современные станции. Расчетная скорость поездов превысит отметку 160 км/ч.

Стоимость проекта составляет 40 млрд юаней ($5,76 млрд), 70% от суммы выделит правительство КНР, оставшиеся 30% — власти Лаоса. Строительство должно завершиться через пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ноябре 2016 г. было начато строительство лаосского участка железной дороги КНР — Сингапур протяженностью 3 тысячи километров. Высокоскоростные поезда будут курсировать по территории Китая, Лаоса, Таиланда, Малайзии и Сингапура.

Читайте ранее в этом сюжете: В ноябре начнется строительство лаосского участка дороги Китай — Сингапур

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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