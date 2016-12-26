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Биржевой курс рубля вырос к доллару на 15 копеек

Экономика
Доллар торговался в диапазоне 60,8675 — 61,13 рубля
Доллар. Евро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар. Евро

Москва, 26 Декабря 2016, 11:02 — REGNUM  Биржевой курс рубля растет к доллару США и евро на Московской бирже 26 декабря, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:59 мск, доллар США потерял 15,55 копейки к рублю и составил 60,8850 рубля. Евро к этому времени подешевел на 10,25 копейки и опустился до 63,7 рубля.

Максимум по евро составлял 63,9950 рубля, минимум — 63,6925 рубля. Доллар торговался в диапазоне 60,8675 — 61,13 рубля.

Торги на Московской бирже 23 декабря закрылись ростом по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,12%, до 61,04 руб., курс евро/рубль — на 0,33%, до 63,80 руб.

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