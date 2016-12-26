ФАС аннулировала аукцион Росрыболовства

Выявлен незаконный отказ к участию в аукционе по вылову водных биологических ресурсов

Москва, , 11:02 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России предписала Федеральному агентству по рыболовству аннулировать аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в связи с выявленными нарушениями постановления правительства РФ, сообщили в ФАС.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от СПК «Рыболовецкий колхоз «Беломор» на проведение аукциона в северных дальневосточных рыбохозяйственных бассейнах.

ФАС выявила факты незаконного отказа агентства в допуске отдельных лиц к участию в аукционе.

Также антимонопольная служба выявила нарушения Росрыболовством сроков размещения извещения о проведении торгов, протокола рассмотрения заявок на участие и акта подведения итогов аукциона.

Такие действия Росрыболовства могли привести к ограничению круга участников и, как следствие, к заключению договоров по заниженным ценам.

ФАС выдала обязательное для исполнения предписание об аннулировании аукциона. Росрыболовство исполнило это предписание.