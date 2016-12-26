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На поддержку сельских врачей в 2017 году выделено 3,2 млрд рублей

Экономика
Это позволит дополнительно трудоустроить в сельские населённые пункты около 5 тыс. врачей
Николай Пластов. Доктор. 1966 Николай Пластов. Доктор. 1966

Москва, 26 Декабря 2016, 09:04 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». распределены межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС в размере 3,2 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Это позволит дополнительно трудоустроить в сельские населённые пункты, рабочие посёлки и посёлки городского типа около 5 тыс. врачей, повысить доступность медицинской помощи жителям сельских населённых пунктов, рабочих посёлков и посёлков городского типа.

В соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ (статья 51) в 2017 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населённого пункта на работу в сельский населённый пункт, или рабочий посёлок, или посёлок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ.

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