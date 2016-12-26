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«Рубль утрачивает поддержку»

Экономика
В России заканчивается налоговый период

Москва, 26 Декабря 2016, 08:43 — REGNUM  Рубль в течение прошлой недели демонстрировал стабильность, даже, несмотря на негативную динамику цен на нефть и лишь в конце пятидневки пара USD/RUB развила коррекцию. На предстоящей неделе ничего интересного рынки не ждет, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«Российская валюта утрачивает фактор поддержки в виде налогового периода. Компании уже запаслись рублями, чтобы пройти пик налоговых выплат, который приходится на 26 — 28 декабря. Если принять во внимание и тот факт, что у нефти поводов для роста немного, то можно говорить о росте пары USD/RUB с первичной целью в районе уровня 61,60 и, далее, 62,60», — пояснила Рогова.

«Но нельзя забывать, что предпраздничный рынок — это «тонкий» рынок. А значит, любая новость или крупная сделка способна вызвать преувеличенную реакцию в виде резких движений в том или ином направлении», — отметила она.

«В последнее время доллар США демонстрировал крайне оптимистичный настрой. На фоне агрессивной риторики ФРС США такая его динамика не вызывает удивления. Тем не менее, в последнюю неделю года перед длинными выходными часть инвесторов может зафиксировать прибыль, что способно спровоцировать коррекцию американской валюты по отношению к большинству противников», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 26 декабря Центробанк РФ снизил официальные курсы валют. Курс доллара составляет 60,85 рубля, курс евро на сегодня равен 63,54 рубля. Цена на нефть нашла точку равновесия на уровне $54,75.

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