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‍У «Роснефти» может появиться новый акционер – СМИ

Экономика
Акции хочет перекупить арабский фонд Mubadala

Москва, 26 Декабря 2016, 08:42 — REGNUM  Часть акций российской корпорации «Роснефть», приватизированной в декабре, может купить арабский фонд Mubadala. У компании появится ещё один акционер, наряду с Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore, купившими 19,5% акций компании. Об этом сообщили два осведомлённых источника и подтвердил высокопоставленный чиновник, пишет газета «Ведомости».

Уточняется, что арабский фонд намерен купить часть приобретённых консорциумом QIA и Glencore акций. Ни в Mubadala, ни в QIA и Glencore не подтвердили информацию.

Издание уточняет, что человек, знакомый с топ-менеджерами «Роснефти», сообщил: объявление о том, что акции «Роснефти» покупают QIA и Glencore, «вызвало шок среди инвесторов, которые по разным причинам не хотели или не могли купить акции быстро». Были и другие предложения от покупателей, но они были рассчитаны на более длительные сроки и потому — не приняты.

Напомним, в декабре 19,5% акций «Роснефти» проданы за €10,5 млрд швейцарской Glencore и катарскому суверенному фонду: поступления в российский бюджет составляют 710,8 миллиардов рублей. После приватизации на бирже акции начали активно расти. 14 декабря акция компании превысила цену в 400 рублей и установила новый исторический максимум.

Читайте ранее в этом сюжете: Акции «Роснефти» установили новый исторический максимум

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