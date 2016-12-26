«Нефть накапливает силы»

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 26 декабря

Москва, , 08:30 — REGNUM Торги по нефти 23 декабря завершились в плюсе. К закрытию пятничных торгов стоимость на нефть марки Brent поднялась на 0,4%, до $55,02.

Нефтяной рынок после обновления годового максимума торгуется девять дней в боковом тренде. Цена нашла точку равновесия на уровне $54,75. То, что цена держится 16 дней выше $53 за баррель, указывает на подготовку покупателей к росту в район $60 баррель.

26 декабря католические страны отмечают Рождество. В связи с нерабочим днём в США и других странах ЕС, нефтяной рынок закрыт. Торги возобновятся 27 декабря.