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«Нефть накапливает силы»

Экономика
Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 26 декабря
Нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 26 Декабря 2016, 08:30 — REGNUM  Торги по нефти 23 декабря завершились в плюсе. К закрытию пятничных торгов стоимость на нефть марки Brent поднялась на 0,4%, до $55,02.

Нефтяной рынок после обновления годового максимума торгуется девять дней в боковом тренде. Цена нашла точку равновесия на уровне $54,75. То, что цена держится 16 дней выше $53 за баррель, указывает на подготовку покупателей к росту в район $60 баррель.

26 декабря католические страны отмечают Рождество. В связи с нерабочим днём в США и других странах ЕС, нефтяной рынок закрыт. Торги возобновятся 27 декабря.

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