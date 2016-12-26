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«Рубль может скорректироваться»

Экономика
Комментарий аналитика о курсах валют на 26 декабря
Доллар. Евро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар. Евро

Москва, 26 Декабря 2016, 08:28 — REGNUM  Торги на Московской бирже 23 декабря закрылись ростом по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,12%, до 61,04 руб., курс евро/рубль — на 0,33%, до 63,80 руб. В начале торгов российская валюта укрепилась к валютам благодаря спросу на рублевую ликвидность во время налогового периода, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Затем на фоне дешевеющей нефти рублю пришлось отступить от сессионных минимумов 60,78 руб./$ и 63,48 руб./евро. Курс доллара вырос до 61,38 руб., курс евро — до 64,11 руб.

Дополнительное давление на рубль мог оказать президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в Москве, когда сообщил, что бюджет получил все деньги от продажи пакета в 19,5% акций «Роснефти». Этим могли воспользоваться спекулянты, играющие против рубля.

К закрытию торгов цена на нефть сорта Brent вышла в плюс. На тонком рынке перед длительными выходными стоимость нефти восстановилась на 1,8%, до $55,22. Курс доллара закрылся на отметке 61,04 руб., курс евро — на 63,80 руб.

26 декабря католические страны отмечают Рождество. В связи с нерабочим днём в США и других странах ЕС, торги на Мосбирже по рублю проводиться не будут. Прогноз по рублю лучше делать 27 декабря, так как нефтяной и долговой рынки также закрыты.

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