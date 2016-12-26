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Детское питание в регионах может подорожать — СМИ

Экономика
...поскольку регулирование торговых наценок на него в регионах может прекратиться

Москва, 26 Декабря 2016, 08:20 — REGNUM  ‍Детское питание в российских регионах в 2017 году может оказаться недоступным для малообеспеченных семей, поскольку регулирование торговых наценок на него в регионах может прекратиться. В противном случае в результате изменения закона «О торговле» рынок детского питания может сократиться, так как этой продукцией станет невыгодно торговать розничным сетям, пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что в Минсельхозе проект постановления правительства, лишающий регионы права устанавливать торговые наценки на детское питание, уже разработан, и в правительство его внесут после утверждения в Минюсте — предположительно уже в начале будущего года. Издание отмечает, что согласование документа подтвердили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и в Минэкономики.

Комментируя ситуацию с ценами на детское питание, помощник главы Минэкономики Елена Лашкина пояснила, что регулирование торговых надбавок особенно не влияет на цену этой продукции. В тех же российских регионах, где нет регулирования, оно даже дешевле. И это при том, что регулировка наценок на эту продукцию может увеличивать цены на другие товары: таким образом торговые сети могут восполнять свои издержки, перераспределяя наценку.

В Минсельхозе отметили, что ассортимент детского питания может сократиться для тех регионов, где надбавки максимальны — если сохранить ограничение наценок.

«Прежде всего это коснется наиболее дешевых, а также наименее оборачиваемых товарных позиций, например специализированных продуктов, предназначенных для кормления детей раннего возраста с различными отклонениями по здоровью»,— отметили в министерстве.

Однако вице-премьер правительства Воронежской области Виктор Логвинов считает, что отпускать наценки на детское питание опасно — оно может сильно подорожать. При этом по данным исполняющего обязанности министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области Вадима Павлова, за последние годы ни одна из торговых организаций не просила пересматривать наценки (20−25% в этом регионе).

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