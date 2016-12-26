Эмбарго на турецкие овощи не будет снято в РФ до конца года

Также ранее был введет запрет на импорт фруктов и мяса птицы

Москва, , 08:12 — REGNUM Механизм контроля в отношении турецкой сельскохозяйственной продукции еще не выработан Россельхознадзором. В связи с этим запрет ввоза на территорию России овощей из Турции не будет снят до конца года, пишет газета «Известия».

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, механизм контроля разрабатывается в ведомстве совместно с турецкими коллегами. Однако в течение последней, предновогодней недели декабря работа над ним еще не будет завершена, а значит, ограничения на поставку овощей до Нового года не снимут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как в небе над Сирией был сбит российский самолет Су-24, Россия ввела санкции в отношении Турции. Был запрещен импорт турецких овощей, фруктов, мяса птицы. Кроме того, был введен запрет или ограничение на выполнение турецкими организациями отдельных видов работ на территории России.

Налаживание взаимоотношений с Турцией стало возможным после того, как глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с извинениями за инцидент в ноябре 2015 года. Кроме того, между двумя лидерами состоялась телефонная беседа.