Понедельник, 26 Декабря 2016 года
08:52:43 МСК

Эмбарго на турецкие овощи не будет снято в РФ до конца года

Экономика
Также ранее был введет запрет на импорт фруктов и мяса птицы

Москва, 26 Декабря 2016, 08:12 — REGNUM  Механизм контроля в отношении турецкой сельскохозяйственной продукции еще не выработан Россельхознадзором. В связи с этим запрет ввоза на территорию России овощей из Турции не будет снят до конца года, пишет газета «Известия».

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, механизм контроля разрабатывается в ведомстве совместно с турецкими коллегами. Однако в течение последней, предновогодней недели декабря работа над ним еще не будет завершена, а значит, ограничения на поставку овощей до Нового года не снимут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как в небе над Сирией был сбит российский самолет Су-24, Россия ввела санкции в отношении Турции. Был запрещен импорт турецких овощей, фруктов, мяса птицы. Кроме того, был введен запрет или ограничение на выполнение турецкими организациями отдельных видов работ на территории России.

Налаживание взаимоотношений с Турцией стало возможным после того, как глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с извинениями за инцидент в ноябре 2015 года. Кроме того, между двумя лидерами состоялась телефонная беседа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Осложнение отношений России с Турцией
Главное сегодня
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Взломав демократов, Путин сделал США одолжение» — Washington Post
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
26.12.16
Умер британский певец Джордж Майкл — биография
ЛондонВеликобритания Кончины деятелей культуры и искусства Культура
NB!
26.12.16
МИД РФ понимает причину радости Киева от трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
МИД КНР возмущен действиями администрации Барака Обамы
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
«Россия в американских новостях упоминается реже чем Бангладеш»
ВладивостокРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
Кадыров назвал детскую больницу в Грозном в честь Доктора Лизы
ГрозныйРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
СМИ: Лондон, опасаясь новых российских танков, готовит «ударные бригады»
ЛондонВеликобритания Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
26.12.16
За два дня на посту президента США Трамп отменит 70% указов Обамы
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
26.12.16
Именем Доктора Лизы назовут одно из медучреждений Минобороны РФ
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Анатолий КошкинКурилы: уступки России противоречат Конституции РФ и, главное, напрасны
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
25.12.16
В Совфеде ответили на язвительный пост Бирюкова про «Боярышник»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Прощальный разворот демократов США над Израилем
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Илья РозенфельдУ современной Украины редкий талант превращать друзей во врагов: Израиль
Тель-АвивИзраиль Украина глазами экспертов Политика
NB!
25.12.16
Алёна Зеленина Порты: Литва уверена в Белоруссии и не боится скидок России
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.12.16
Ариф АсалыоглуПочему спецслужбы Турции не защитили посла России?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
25.12.16
«Погибли как герои, они отправлялись с миссией добра в истерзанный Алеппо»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Станислав Тарасов«Грабли» для тюркоязычных государств, или Куда ведёт пантюркизм?
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.12.16
Уточненные данные: на борту Ту-154 было 93 человека
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
ещё главное