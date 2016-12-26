Введение онлайн-касс: сотни предпринимателей ДФО уйдут в тень?

Анадырь, , 06:57 — REGNUM Сотни предприятий малого бизнеса на Чукотке могут закрыться в 2017 году после введения системы онлайн-касс. По мнению члена регионального штаба ОНФ Татьяны Минеевой, бизнес-сообщество Дальнего Востока к изменениям в федеральном законодательстве не готово: основной проблемой являются финансовые затраты от нововведения, не менее важный аспект — низкое качество Интернета и так называемые слепые зоны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Затраты, которые предприниматели вынуждены понести в связи с вступлением в силу поправок о применении контрольно-кассовой техники, начинаются от 70 тысяч рублей. Итоговая стоимость зависит от начальной оснащённости рабочего места продавца: помимо онлайн-касс необходимо будет потратиться на организацию и обслуживание новой системы, покупку специальных весов, расходных материалов, программное обеспечение.

«Большинство предпринимателей будут вынуждены оставить своё дело. Люди сами закупают товар, ведут бухгалтерский учёт, исчисляют и платят налоги. Они будут вынуждены закрыть свои точки, а Чукотка потеряет сотни предприятий малого бизнеса», — уверена Татьяна Минеева.

Ещё одной проблемой, по мнению эксперта, является нестабильность Интернета. Из-за низкого качества сети, онлайн-кассы попросту не будут работать в так называемых слепых зонах автономного округа.

Чтобы избежать ситуации, когда предприятия малого бизнеса, расположенные и в районных центрах, и в отдалённых посёлках Чукотки, пополнят ряды теневого сектора экономики, в адрес губернатора округа направлены подготовленные с учётом территориальных и климатических особенностей региона предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники» вступили в силу 15 июля 2016 года. Сегодня кассы нового образца предприниматели и юридические лица регистрируют в добровольном порядке, однако с 1 февраля 2017 года регистрировать в налоговой инспекции можно будет только новые кассы. Использовать старые кассы запретят с 1 июля 2017 года.