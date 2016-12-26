Понедельник, 26 Декабря 2016 года
08:52:58 МСК

Введение онлайн-касс: сотни предпринимателей ДФО уйдут в тень?

Экономика
Малый бизнес проредят в 2017 году

Анадырь, 26 Декабря 2016, 06:57 — REGNUM  Сотни предприятий малого бизнеса на Чукотке могут закрыться в 2017 году после введения системы онлайн-касс. По мнению члена регионального штаба ОНФ Татьяны Минеевой, бизнес-сообщество Дальнего Востока к изменениям в федеральном законодательстве не готово: основной проблемой являются финансовые затраты от нововведения, не менее важный аспект — низкое качество Интернета и так называемые слепые зоны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Госдума приняла закон об онлайн-кассах, которые передают чеки в налоговую

Затраты, которые предприниматели вынуждены понести в связи с вступлением в силу поправок о применении контрольно-кассовой техники, начинаются от 70 тысяч рублей. Итоговая стоимость зависит от начальной оснащённости рабочего места продавца: помимо онлайн-касс необходимо будет потратиться на организацию и обслуживание новой системы, покупку специальных весов, расходных материалов, программное обеспечение.

«Большинство предпринимателей будут вынуждены оставить своё дело. Люди сами закупают товар, ведут бухгалтерский учёт, исчисляют и платят налоги. Они будут вынуждены закрыть свои точки, а Чукотка потеряет сотни предприятий малого бизнеса», — уверена Татьяна Минеева.

Ещё одной проблемой, по мнению эксперта, является нестабильность Интернета. Из-за низкого качества сети, онлайн-кассы попросту не будут работать в так называемых слепых зонах автономного округа.

Чтобы избежать ситуации, когда предприятия малого бизнеса, расположенные и в районных центрах, и в отдалённых посёлках Чукотки, пополнят ряды теневого сектора экономики, в адрес губернатора округа направлены подготовленные с учётом территориальных и климатических особенностей региона предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники» вступили в силу 15 июля 2016 года. Сегодня кассы нового образца предприниматели и юридические лица регистрируют в добровольном порядке, однако с 1 февраля 2017 года регистрировать в налоговой инспекции можно будет только новые кассы. Использовать старые кассы запретят с 1 июля 2017 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малый бизнес
Главное сегодня
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Взломав демократов, Путин сделал США одолжение» — Washington Post
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
26.12.16
Умер британский певец Джордж Майкл — биография
ЛондонВеликобритания Кончины деятелей культуры и искусства Культура
NB!
26.12.16
МИД РФ понимает причину радости Киева от трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
МИД КНР возмущен действиями администрации Барака Обамы
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
«Россия в американских новостях упоминается реже чем Бангладеш»
ВладивостокРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
Кадыров назвал детскую больницу в Грозном в честь Доктора Лизы
ГрозныйРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
СМИ: Лондон, опасаясь новых российских танков, готовит «ударные бригады»
ЛондонВеликобритания Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
26.12.16
За два дня на посту президента США Трамп отменит 70% указов Обамы
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
26.12.16
Именем Доктора Лизы назовут одно из медучреждений Минобороны РФ
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Анатолий КошкинКурилы: уступки России противоречат Конституции РФ и, главное, напрасны
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
25.12.16
В Совфеде ответили на язвительный пост Бирюкова про «Боярышник»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Прощальный разворот демократов США над Израилем
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Илья РозенфельдУ современной Украины редкий талант превращать друзей во врагов: Израиль
Тель-АвивИзраиль Украина глазами экспертов Политика
NB!
25.12.16
Алёна Зеленина Порты: Литва уверена в Белоруссии и не боится скидок России
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.12.16
Ариф АсалыоглуПочему спецслужбы Турции не защитили посла России?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
25.12.16
«Погибли как герои, они отправлялись с миссией добра в истерзанный Алеппо»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Станислав Тарасов«Грабли» для тюркоязычных государств, или Куда ведёт пантюркизм?
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.12.16
Уточненные данные: на борту Ту-154 было 93 человека
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
ещё главное