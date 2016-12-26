Для мамонтовой фауны Якутии просят создать правовое поле и криохранилище

Якутск, , 06:39 — REGNUM Возродить аукционы по торговле мамонтовой костью, создать криохранилище и закон для мамонтовой фауны — с такими предложениями выступила член общественной палаты РФ Марина Богословская. На сегодняшний день, считает она, бюджет и экология Якутии теряют из-за того, что продажа и добыча бивней мамонта в республике осуществляется бесконтрольно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе общественной палаты РФ.

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Отсутствие регулирования в этой сфере, по мнению Марины Богословской, наносит огромный ущерб экологии, нарушает природное равновесие, из-за этого гибнут люди, население районов Якутии, где добывается мамонтовая фауна, не получает прибыли, а деньги в виде налогов не поступают в бюджет. При этом мамонтовая кость продолжает пользоваться большим спросом на внутреннем и зарубежном рынках, бивни активно сбываются контрабандой в Китай для косторезного и ювелирного производства, отметила член ОП РФ.

«Мы считаем, что эту тему надо обязательно заводить в правовое поле, — пояснила она. — Рекомендуем спустить всё на муниципальный уровень, с тем чтобы именно на месте добычи ископаемых проходила также скупка добытых артефактов. А в дальнейшем предлагаем организовать международные аукционы по продаже ИМК, других остатков мамонтовой фауны в Якутске с участием федеральных структур, лицензирующих экспорт минерального сырья, с оперативным оформлением лицензий для иностранных победителей аукциона, и оставить все налоги и платежи за пользование ресурсами ИМК в местные бюджеты».

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На круглом столе общественной палаты, посвященном развитию инвестклимата и экологической безопасности в регионах Арктической зоны, Марина Богословская предложила включить мамонтовую фауну в перечень полезных ископаемых, отнести ее к специфическим минеральным ресурсам, а потенциально содержащие мамонтовую кость участки — к недрам местного значения. Она уверена, что нужно регулировать рациональное пользование ресурсами, стимулировать промыслы, обработку на местах и пресечь незаконный вывоз за границу, в частности, в Китай.

Закон, регулирующий добычу мамонтовой фауны, разработан в 2013 году, и, как надеется Богословская, будет принят в 2017-м. «Республике такой закон нужен, потому что мамонтовая фауна — это всемирное археологическое достояние, а 80% ископаемых останков мамонтов в России находится на территории Якутии», — подчеркнула общественница.

В списке озвученных ею предложений было также создание криохранилища для мамонтовой фауны, где будет поддерживаться необходимая температура (18−24 градуса ниже нуля) и будут созданы помещения, где учёные смогут изучать эти уникальные объекты.

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Напомним, в 2005 году для регулирования незаконной добычи мамонтовой кости был принят республиканский закон «О регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом — ископаемыми останками мамонтовой фауны», но в 2007 году на основании представления прокуратуры его действие было приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости создать для добычи бивней мамонта нормальную законодательную базу в 2015 году заявлял глава Якутии Егор Борисов.