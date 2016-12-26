Понедельник, 26 Декабря 2016 года
08:50:13 МСК

Для мамонтовой фауны Якутии просят создать правовое поле и криохранилище

Экономика
Добыча бивней мамонта идёт в республике бесконтрольно, нанося ущерб экологии, нарушая природное равновесие и не принося доходы в бюджеты муниципалитетов, считает член ОП РФ

Якутск, 26 Декабря 2016, 06:39 — REGNUM  Возродить аукционы по торговле мамонтовой костью, создать криохранилище и закон для мамонтовой фауны — с такими предложениями выступила член общественной палаты РФ Марина Богословская. На сегодняшний день, считает она, бюджет и экология Якутии теряют из-за того, что продажа и добыча бивней мамонта в республике осуществляется бесконтрольно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе общественной палаты РФ.

Читайте также: Бизнес на костях мамонтов надо строить по закону — глава Якутии

Отсутствие регулирования в этой сфере, по мнению Марины Богословской, наносит огромный ущерб экологии, нарушает природное равновесие, из-за этого гибнут люди, население районов Якутии, где добывается мамонтовая фауна, не получает прибыли, а деньги в виде налогов не поступают в бюджет. При этом мамонтовая кость продолжает пользоваться большим спросом на внутреннем и зарубежном рынках, бивни активно сбываются контрабандой в Китай для косторезного и ювелирного производства, отметила член ОП РФ.

«Мы считаем, что эту тему надо обязательно заводить в правовое поле, — пояснила она. — Рекомендуем спустить всё на муниципальный уровень, с тем чтобы именно на месте добычи ископаемых проходила также скупка добытых артефактов. А в дальнейшем предлагаем организовать международные аукционы по продаже ИМК, других остатков мамонтовой фауны в Якутске с участием федеральных структур, лицензирующих экспорт минерального сырья, с оперативным оформлением лицензий для иностранных победителей аукциона, и оставить все налоги и платежи за пользование ресурсами ИМК в местные бюджеты».

Читайте также: Глава Якутии предлагает построить в республике Всемирный центр мамонта

На круглом столе общественной палаты, посвященном развитию инвестклимата и экологической безопасности в регионах Арктической зоны, Марина Богословская предложила включить мамонтовую фауну в перечень полезных ископаемых, отнести ее к специфическим минеральным ресурсам, а потенциально содержащие мамонтовую кость участки — к недрам местного значения. Она уверена, что нужно регулировать рациональное пользование ресурсами, стимулировать промыслы, обработку на местах и пресечь незаконный вывоз за границу, в частности, в Китай.

Закон, регулирующий добычу мамонтовой фауны, разработан в 2013 году, и, как надеется Богословская, будет принят в 2017-м. «Республике такой закон нужен, потому что мамонтовая фауна — это всемирное археологическое достояние, а 80% ископаемых останков мамонтов в России находится на территории Якутии», — подчеркнула общественница.

В списке озвученных ею предложений было также создание криохранилища для мамонтовой фауны, где будет поддерживаться необходимая температура (18−24 градуса ниже нуля) и будут созданы помещения, где учёные смогут изучать эти уникальные объекты.

Читайте также: Обзор СМИ Якутии: забальзамировать голову мамонта и найти министра ЖКХ

Напомним, в 2005 году для регулирования незаконной добычи мамонтовой кости был принят республиканский закон «О регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом — ископаемыми останками мамонтовой фауны», но в 2007 году на основании представления прокуратуры его действие было приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости создать для добычи бивней мамонта нормальную законодательную базу в 2015 году заявлял глава Якутии Егор Борисов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
Главное сегодня
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Взломав демократов, Путин сделал США одолжение» — Washington Post
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
26.12.16
Умер британский певец Джордж Майкл — биография
ЛондонВеликобритания Кончины деятелей культуры и искусства Культура
NB!
26.12.16
МИД РФ понимает причину радости Киева от трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
МИД КНР возмущен действиями администрации Барака Обамы
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
«Россия в американских новостях упоминается реже чем Бангладеш»
ВладивостокРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
Кадыров назвал детскую больницу в Грозном в честь Доктора Лизы
ГрозныйРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
СМИ: Лондон, опасаясь новых российских танков, готовит «ударные бригады»
ЛондонВеликобритания Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
26.12.16
За два дня на посту президента США Трамп отменит 70% указов Обамы
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
26.12.16
Именем Доктора Лизы назовут одно из медучреждений Минобороны РФ
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Анатолий КошкинКурилы: уступки России противоречат Конституции РФ и, главное, напрасны
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
25.12.16
В Совфеде ответили на язвительный пост Бирюкова про «Боярышник»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Прощальный разворот демократов США над Израилем
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Илья РозенфельдУ современной Украины редкий талант превращать друзей во врагов: Израиль
Тель-АвивИзраиль Украина глазами экспертов Политика
NB!
25.12.16
Алёна Зеленина Порты: Литва уверена в Белоруссии и не боится скидок России
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.12.16
Ариф АсалыоглуПочему спецслужбы Турции не защитили посла России?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
25.12.16
«Погибли как герои, они отправлялись с миссией добра в истерзанный Алеппо»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Станислав Тарасов«Грабли» для тюркоязычных государств, или Куда ведёт пантюркизм?
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.12.16
Уточненные данные: на борту Ту-154 было 93 человека
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
ещё главное