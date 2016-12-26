В столице Камчатки закончили строительство здания нового морвокзала

Петропавловск-Камчатский, , 04:55 — REGNUM В столице Камчатки закончилось строительство здания главного морского вокзала региона. Ожидается, что в следующем году его сдадут в эксплуатацию и здесь будут располагаться все основные службы порта, а также таможня. Морвокзал строили несколько лет — после того, как шесть лет назад снесли старое аварийное здание, были проблемы с подрядчиком, но потом их решили и началась большая стройка.

Накануне, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, работы в здании морского вокзала принимал губернатор Владимир Илюхин. Ему доложили, что строители возводили объект по проекту, который рассчитан на сейсмические события разной силы, так как на Камчатке часто случаются землетрясения.

Сам вокзал занимает площадь в 8,5 тыс. квадратных метров и рассчитан на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала в 2017 году оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения, справочное бюро. В одном из блоков будет размещён пункт пропуска через государственную границу РФ.

Кроме того, в порту сейчас продолжаются работы по реконструкции 5-го причала. По завершении ремонта к нему можно будет швартовать пассажирские суда длиной до 120−140 метров. Но используя его в связке с расположенным рядом причалом № 4, можно будет принимать уже крупные лайнеры длиной до 250 метров, осадка это позволяет.

Строительство морского вокзала в Петропавловске-Камчатском было начато в июле 2014 года в рамках реализации мероприятий ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Общая площадь 4-этажного морвокзала — более 8 тысяч квадратных метров. В одном из блоков вокзала разместится пассажирский терминал: зал ожидания, комната матери и ребенка, камеры хранения, билетно-багажные кассы, справочное бюро, комнаты длительного пребывания пассажиров, отделение связи и т.д. Во втором блоке будет расположен пункт пропуска через государственную границу РФ.

Общая стоимость строительных работ — более 530 млн рублей.