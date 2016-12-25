Экономика Финляндии медленно выходит из тупика

Хельсинки, , 10:29 — REGNUM Экономика Финляндии в 2016 году вырастет на 1,6%. В 2017—2018 годах рост ВВП замедлится до 1%. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном Министерством финансов Финляндии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Финские экономисты считают, что резкого улучшения ситуации в экспорте ждать не стоит, хотя оценивают его перспективы более позитивно по сравнению с прошлым годом. Глобальный спрос на финский экспорт отсутствует, подчёркивается в прогнозе.

Напомним, согласно последнему прогнозу Банка Финляндии, основными драйверами экономического роста в следующем году станут инвестиции и частное потребление. Однако из-за структурных проблем, стареющего населения и долгосрочной безработицы экономика вряд ли восстановится быстро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля объявил о том, что он уйдёт с поста председателя партии «Центр», если цели правительства, связанные с экономическим ростом, не будут достигнуты к концу весны 2018 года.

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