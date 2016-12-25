Венесуэла: 14 человек арестованы за погромы и мародерство

Каракас, , 07:09 — REGNUM По итогам расследования беспорядков на востоке Венесуэлы в штате Боливар были арестованы 14 человек. Задержанные обвиняются в грабежах и организации насилия, передает в субботу, 24 декабря, венесуэльская El Universal со ссылкой на заявление министра внутренних дел, юстиции имира Нестора Реверола.

Сообщается, что во время прокатившихся по стране беспорядков, связанных с изъятием из обращения купюры в сто боливаров и введением вместо нее банкнот достоинством 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 боливаров, наибольшие погромы произошли на территории штата Боливар. По словам министра, во время беспорядков на территории штата было повреждено товаров и имущества на сумму более 120 миллионов боливаров.

За участие в погромах и мародерстве было арестовано 14 человек. По крайней мере, на половина из них оказались членами организованной преступной группировки Los Cultios.

Как сообщалось ранее, за выходные дни 16−18 декабря были разграблены около 450 магазинов. Ранее в штате уже были задержаны 135 человек. Беспорядки были связаны с финансовым кризисом, вызванным заменой денежных банкнот. По данным правительства, предназначенные для замены денежные знаки, не были доставлены в страну вовремя, что усугубило из без того тяжелую ситуацию. Для стабилизации ситуации на прошлой неделе президент страны Николас Мадуро принял решение о продлении хождения купюры в 100 боливаров до 2 января 2017 года.

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