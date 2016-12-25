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Кабмин Турции утвердил соглашение с Россией по «Турецкому потоку»

Экономика
Строительство газопровода начнется уже в 2017 году
Турция
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турция

Анкара, 25 Декабря 2016, 06:17 — REGNUM  Анкара утвердила российско-турецкое межправительственное соглашение по проекту реализации магистрального газопровода «Турецкий поток». Такое решение принял кабинет министров Турции. Об этом сообщается на официальном правительственном издании Resmi Gazete.

Напомним, что 9 августа на встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана были достигнуты договоренности по реализации проекта строительства газопровода «Турецкий поток», который ранее был приостановлен по инициативе Москвы из-за сбитого турецким пилотом российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года. После этого министр энергетики Александр Новак уже заявил, что газопровод будет построен до конца 2019 года.

10 октября стороны подписали межправительственное соглашение по газопроводу. Согласно условиям документа, будет построено две нитки мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Первая нитка предназначена сугубо для нужд самой Турции. Вторая — для европейских потребителей. Стоит отметить, что создание второй нитки еще находится под вопросом, так как России нужды гарантии того, что на российский газ по этому направлению будет востребован в ЕС. Поэтому в соглашении РФ оставила себе право при необходимости отказаться от строительства второй нитки газопровода.

ИА REGNUM писало, что 6 декабря турецкий лидер подписал закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток». Как отмечало Resmi Gazete, этот проект очень важен для Анкары, с точки зрения экономики. Прокладка труб может начаться уже в 2017 году, отмечало издание.

Читайте подробнее: Эрдоган одобрил ратификацию «Турецкого потока»: когда это сделает Москва?

20 декабря правительство РФ внесло соглашение по проекту в Госдуму. Отмечалось, что целью документа является создание благоприятной, прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы для многих аспектов, касающихся реализации «Турецкого потока».

Читайте ранее в этом сюжете: «Турецкий поток»: «Газпром» заключил контракт на прокладку первой нитки

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