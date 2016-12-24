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Правительство РФ выделило средства на социальные доплаты к пенсиям

Экономика
Отметим, что всего доплаты в РФ получат около 410 тыс. человек
Деньги
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 24 Декабря 2016, 16:52 — REGNUM  Правительство Российской Федерации (РФ) приняло решение о распределении в 2017 г. межбюджетных трансфертов регионам для выплаты социальных доплат к пенсии. Об этом сообщается в документе, размещённом на сайте правительства РФ.

«Утверждено распределение в 2017 г. межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации в размере 6,417 млрд рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии», — говорится в сообщении.

Отметим, что всего доплаты в РФ получат около 410 тыс. человек, средний размер выплат составит от 2142 до 8537 рублей.

Региональные социальные доплаты в регионах РФ выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте.

«Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 15 декабря 2016 г», — говорится в сообщении.

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