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«Аэрофлот» отменил несколько рейсов из-за дефекта Sukhoi Superjet 100

Экономика
Ведущая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене свыше 20 своих рейсов из столичного аэропорта «Шереметьево»
Самолёт Sukhoi Superjet 100
Dmitry Zherdin
Самолёт Sukhoi Superjet 100

Москва, 24 Декабря 2016, 12:15 — REGNUM  

Причиной экстренных мер, по данным Infox.ru, стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100 на предмет дефекта хвостовых стабилизаторов. Согласно информации авиакомпании, в общей сложности отменен 21 внутрироссийский рейс, в том числе в такие города, как Архангельск, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь, Сургут и Сыктывкар. На ряде этих направлений действительно используются российские самолеты Sukhoi Superjet 100 производства компании «Гражданские самолеты Сухого (ГСС)», сообщает агенство «Интерфакс».

«В настоящее время в целях обеспечения поддержания летной годности АО «ГСС» совместно с эксплуатантами проводит осмотр парка SSJ. Результаты осмотра будут проанализированы АО «ГСС» и Росавиацией. Эксплуатантам будут направлены дополнительные инструкции и рекомендации по предупреждению появления подобных дефектов при дальнейшей эксплуатации», — сообщили в пресс-службе компании.

В случае выявления заводских дефектов после разработки «корректирующих мероприятий» лайнеры, нуждающиеся в срочном ремонте, будут приведены в рабочее состояние за счет самого «Сухого», уточнили производственники. В свою очередь в «Аэрофлоте» отметили, что полеты самолетов марки Sukhoi Superjet 100 отменены «по техническим причинам».

Напомним, что ранее в пятницу Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о выявлении авиакомпанией «ИрАэро» дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов в стабилизаторах самолета SSJ. Ведомство уже разослало авиакомпаниям письмо о необходимости разовой проверки всех летающих в настоящий момент гражданских авиалайнеров Сухого.

Между тем АО «Гражданские самолеты Сухого» поспешило успокоить пассажиров, пояснив, что хотя дефект «одной из деталей хвостовой части SSJ» действительно имеет место, к возникновению небезопасных ситуаций он привести не может. Однако, отмечает Infox.ru, проверить самолеты этой марки авиаторам все же придется.

Информация о дефекте хвостового оперения российских суперджетов поступила буквально на следующий день после того, как Европейское агентство авиационной безопасности одобрило версию лайнера с увеличенной дальностью полетов — SSJ-100 Long Range. Этот сертификат позволит «ГСС» продавать зарубежным заказчикам Sukhoi Superjet 100 c дальностью полетов до 4578 км.

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