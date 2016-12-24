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В Амурской области началось строительство моста в Китай

Экономика
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Торжественная церемония открытия строительства
Иллюстрация: Amurobl.ru
Торжественная церемония открытия строительства

Благовещенск, 24 Декабря 2016, 10:49 — REGNUM  В Амурской области началось строительство моста через реку Амур между Российской Федерацией и Китайской народной республикой. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что в Благовещенском районе Амурской области началось строительство трансграничного мостового перехода через реку Амур. Состоялась торжественная церемония начала строительства. В ней приняли участие губернатор Амурской области и представители власти китайской провинции Хэйлунцзян.

Предполагается, что мост будет построен за три года. 6,5 километра моста будут проходить по территории Китая, оставшиеся 13,4 километра — по территории России. Общая длина моста — 19,9 километров, ширина — 14,5 метра. Планируемая стоимость моста составит порядка $355,6 млн. Мост должен быть сдан в октябре 2019 года.

Напомним, концессионного соглашения по строительству моста был парафирован в Харбине в апреле 2016 года. Ожидается, что мост значительно увеличит железнодорожные и автомобильные перевозки между Дальним Востоком России и китайской провинцией Хэйлунцзян.

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