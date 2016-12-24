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Снижение энерготарифов в ДФО не коснется простых граждан

Экономика
Но поможет развиваться предприятиям

Петропавловск-Камчатский, 24 Декабря 2016, 08:20 — REGNUM  Предприятия Камчатки получат дополнительный стимул для развития благодаря изменениям в Федеральный закон «Об энергетике», которые приведут к выравниванию энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Он обратил внимание, что эти изменения не коснутся простых жителей Камчатки, но планы на снижение тарифа на 20% для промышленных предприятий, отразятся на экономике региона.

«Сейчас у нас промышленные предприятия платят по шесть с половиной рублей за киловатт электроэнергии, в среднем по России платят меньше. Снижение даст компаниям возможность платить меньше за свет и вкладывать высвобождающиеся средства в развитие, создание новых рабочих мест, в расширение производства. Все это скажется на налогооблагаемой базе, что плюс для нашего бюджета», — сказал Владимир Илюхин.

Отметим, что изменения в закон, о которых говорит губернатор Камчатки, накануне были одобрены Советом Федерации. Для снижения энерготарифов для Дальнего Востока предлагается в качестве источников компенсации доходов производителей использовать надбавку к цене в Центральной России, Урале и Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, выравнивать энерготарифы на Дальнем Востоке начнут с 1 января 2017 года. Делать это предполагается путём надбавки для потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности, а также с помощью средств от либерализации цены мощности гидроэлектростанций Сибири. Кроме того, будет производиться оптимизация цен на закупку топлива для производства электроэнергии, усилен контроль за порядком рассмотрения и принятия тарифных решений, станут развиваться и стимулироваться генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии.

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