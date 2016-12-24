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«Уральские авиалинии»: «У нас нет запрета на полёты в Таджикистан»

Экономика
Москва и Душанбе не могут договориться на счет полетов
«Уральские авиалинии»
Иллюстрация: Uralairlines.ru
«Уральские авиалинии»

Жуковский, Московская область, 23 Декабря 2016, 21:16 — REGNUM  Официальный представитель «Уральских авиалиний» Сергей Антонов опроверг сообщение о том, что Душанбе запретил рейсы авиакомпании из Красноярска, Челябинска, Уфы и Краснодара. «Никаких официальных уведомлений, ограничивающих или запрещающих полёты в Таджикистан, мы не получали. Все рейсы, которые стоят в нашем расписании, запланированы к выполнению. Ничего не отменяется», — заявил он «Радио 1».

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Отметим, что ранее СМИ сообщили, что запрет полетов «Уральским авиалиниям» стал реакцией на приостановку Россией полётов таджикской авиакомпании «Сомон Эйр». С 22 декабря отменены все авиарейсы из Таджикистана в российские города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, что 20 декабря должен был состояться первый международный рейс авиакомпании «Ямал» из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе. Однако он не состоялся. «У нас всё без изменений, разрешения на полёты нет, — сообщил «Радио 1» коммерческий директор компании «Ямал» Андрей Дубров. — Переговоры Минтранса с властями Таджикистана идут, но пока всё безрезультатно».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, таджикские авиавласти отказались разрешать полет российской авиакомпании «Ямал», ссылаясь на отсутствие паритета. В Минтрансе назвали такое решение неправомочным.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» в Душанбе

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