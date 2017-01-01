Российские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тыс. рублей

Москва, , 00:20 — REGNUM Все проживающие в России пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года, сообщает ИА REGNUM.

Решение о единовременной выплате было принято правительством в связи с тем, что индексация пенсий за 2016 год была проведена лишь частично, а полной индексации по фактической инфляции в 2016 году не проводилось.

Право на получение такой выплаты имеют лица, постоянно проживающие на территории России и являющиеся в соответствии с законодательством РФ по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий. Проживающие за границей пенсионеры-граждане РФ выплату получить не смогут. Сумма единовременной выплаты будет выплачиваться территориальными органами ПФР в январе 2017 года в порядке, установленном для выплаты пенсии.

Право на получение выплаты имеют как работающие, так и неработающие пенсионеры. В правительстве подсчитали, что эта мера обойдется бюджету в более чем 221 млрд рублей. В ходе работы над бюджетом депутаты Госдумы приняли решение о выделении дополнительно 10,5 млрд рублей на выплаты военным пенсионерам — решение о расширении круга получателей пенсии за счет военных пенсионеров было принято во втором чтении документа на основании прямого поручения президента РФ. Сумма единовременной выплаты не будет учитываться при определении права на предоставление иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законом.

Из суммы единовременной выплаты не будут производиться удержания и взыскания по решениям судов.

Как уточнили в ПФР, не все пенсионеры получат пенсию в первые десять дней января, часть из них получат ее позже. Пенсионерам, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, единовременную выплату доставят с 13 по 28 января 2017 года, отметили в ПФР.