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Администрирование страховых взносов переходит к налоговым органам

Экономика
Тарифы и льготы по взносам остаются прежними

Москва, 1 Января 2017, 16:40 — REGNUM  Администрирование страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) переходит к налоговым органам с 1 января 2017 года, сообщает ИА REGNUM.

Ранее, в 2010 году ФНС уже контролировала единый социальный налог. Сейчас администрированием страховых взносов занимаются органы управления внебюджетных фондов. Страховые взносы будут относиться к налоговым платежам, и, соответственно, к ним будут применяться положения Налогового кодекса. При этом социальное страхование от несчастных случаев на производстве по-прежнему будет контролироваться ФСС.

База для расчета взносов, льготы и тарифы остаются прежними, меняются формы и сроки сдачи отчетности по страховым взносам. Повысятся требования к точности заполнения отчетности. Налоговый кодекс определяет абсолютно новое основание для признания расчета по страховым взносам непредставленным — несовпадение суммы взносов в ПФР в целом по страхователю и суммы взносов, исчисленных по каждому работнику.

В частности, меняется подход к начислению взносов на суточные: суточные будут облагаться взносами, если их размер превышает 700 рублей в день при командировке по России и 2,5 тыс. рублей в день при командировке за ее пределами.

Для организаций с обособленными подразделениями (ОП) меняется порядок постановки их на учет для исчисления и уплаты взносов. Обязанность платить взносы и отчитываться по месту ОП возникает, если оно наделено полномочиями по начислению выплат в пользу физлиц, о чем страхователь обязан сообщить налоговому органу в течение одного месяца со дня наделения его этими полномочиями.

Создание универсальной системы администрирования налогов, сборов и страховых взносов позволит снизить административную нагрузку на плательщиков и более объективно оценивать общую налоговую нагрузку на бизнес при принятии решений в области налоговой политики, считают в правительстве РФ.

Такие масштабные изменениями законодательства потребуют от страхователей увеличения объема трудозатрат, говорит главный консультант аудиторской компании МКПЦ Галина Шалдина. «Причина — традиционные проблемы переходного периода: накладки межведомственного обмена информацией в части сверки расчетов, подтверждения расходов по пособиям и возможная несвоевременность утверждения новых кодов бюджетной классификации (КБК). с точки зрения налогоплательщиков это новшество положительным назвать трудно», — говорит она.

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