Уголь остается важнейшей составляющей мировой энергетики – Путин

Москва, , 14:30 — REGNUM Россия активно работает в сфере развития альтернативной энергетики, однако на сегодняшний день это «дороге удовольствие», заявил на пресс-конференции в Москве президент страны Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективах развития угольной отрасли.

«Еврокомиссия приняла решение снизить субсидии альтернативной энергетике, потому что это очень дорого. Сегодня, безусловно, нужно совершенствовать эти технологии, но это довольно дорогое удовольствие, и альтернативные источники энергии совершенно точно проигрывают традиционным видам топлива», — сказал глава государства.

«В мире угля используется сейчас больше, чем газа. То есть уголь продолжает быть важнейшей составляющей мировой энергетики. Вопрос в том, чтобы делать эту составляющую экологичней, использовать новые технологии. Я знаю, что Кузбасс идет по этому пути, и если мы продолжим это движение, то шахтеров в Кузбассе и других регионах ждет хорошее перспективное будущее и хорошая загрузка».