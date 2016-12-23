1,5 млрд рублей дефицита: Астраханская область утвердила бюджет-2017

Астрахань, , 14:24 — REGNUM В новый год Астраханская область войдет с «потяжелевшим», но все же дефицитным бюджетом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной областной думы 23 декабря, главный финансовый документ на следующий год и плановый двухлетний период был утвержден парламентариями накануне.

Так, в 2017 году доходы составят 29,838 миллиарда рублей, расходы — 31,338 миллиарда рублей, дефицит — 1,5 миллиарда рублей. Первоначально региональная казна будущего года предполагалась бездефицитной и с меньшими основными параметрами — по 24,8 миллиарда в доходной и расходной части. Также по сравнению с первоначальным вариантом бюджет стал более оптимистичным.

Ко второму чтению стало известно о выделении 3,5 миллиарда рублей дотаций, субсидий и субвенций из федерального бюджета. Также увеличились прогнозируемые объемы поступлений налогов на имущество и прибыль организаций, доходы физических лиц.

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Бюджет Астраханской области за полгода пополнился на полмиллиарда рублей

Главной статьей расходов бюджета региона останется социальная сфера. На нее запланировано более 66% средств областной казны. Если ранее фонд оплаты труда работникам бюджетных сфер закладывается ориентировочно на семь месяцев, то сейчас для учителей он предусмотрен в полном объеме, для других бюджетников — на 11 месяцев.

Увеличены и расходы на образовательный процесс, в том числе и детские сады, обязательное медицинское страхование неработающего население, санитарно-эпидемиологическое благополучие астраханцев. На 614,6 млн рублей больше будет направлено в следующем году на реализацию мер соцподдержки отдельных категорий граждан. На 177,4 миллиона вырастет объем субсидий на поддержку аграрно-промышленного комплекса. Сохранить финансирование для обеспечения жильем детей-сирот.

Дорожный фонд Астраханской области значительно «потяжелел» и составит в 2017 году 2,5 миллиарда рублей. Из них 600 миллионов получено из федерального бюджета на дороги города Астрахани. На реализацию программы выполнения наказов избирателей заложено 20 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году впервые с 1994 года в Астраханской области был принят бездефицитный бюджет. Доходы и расходы были утверждены на уровне 30 млрд 629 млн рублей.

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