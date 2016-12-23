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«В борьбе с ростом тарифов главное — снижение инфляции» — Путин

Экономика
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 23 Декабря 2016, 14:22 — REGNUM  Система неналоговых сборов и тарифов в России является весьма непрозрачной и потому требует реформирования. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Это не налоговая система, это тарифы и сборы, которые устанавливаются на уровне муниципалитетов или субъектов Федерации. Там это отследить всё очень сложно», — указал он.

Однако президент согласился, что в целом «нагрузка растёт», и для решения этой проблемы для начала требуется реформировать систему так, чтобы сделать её более прозрачной.

«Надо видеть, что происходит в этой сфере. Для этого правительству поручено, и в следующем году, по-моему, к июню должен быть создан так называемый реестр неналоговых платежей. С тем, чтобы нам точно и ясно понимать, что происходит в стране, в регионах и муниципалитетах с точки зрения этой нагрузки, а затем соответствующим образом регулировать», — заявил Путин.

Что же касается самого регулирования на федеральном уровне, президент напомнил, что было принято решение о заморозке роста тарифов. «Мы исходим из того, что тарифы как производное от тарифов на электроэнергию и тепло будут соответствующим образом отражаться на тарифах ЖКХ, что чрезвычайно важно», — подчеркнул он.

Но самый главный способ борьбы с растущими тарифами заключается в снижении инфляции, считает президент.

«В прошлом году — 12,9% была, в этом году она будет рекордно низкая вообще за всю новейшую историю России. Если мы дальше будем работать по её подавлению — ну, скажем, выйдем на уровне 4% — то это существенным образом стабилизирует ситуацию с тарифами», — заключил президент.

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