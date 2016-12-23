Путин: Ко второй половине 2017 г. цены на нефть стабилизируются

Москва, , 14:14 — REGNUM Дефицит бюджета в 2016 г. возник из-за того, что он рассчитывался из прогноза 50 долларов за баррель нефти, а ее стоимость оказалась ниже — 40 долларов. Об этом заявил сегодня, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, проходящей в Центре международной торговли в Москве. Он напомним, что в настоящее время нефть марки Brent торгуется по 55 долларов за баррель и рассказал, что бюджет будущего года рассчитан из консервативного прогноза — 40 долларов. Реальная ситуация с курсом нефти в 2016 году оказалась хуже, чем мы рассчитывали, пояснил президент, но экономика России приспособилась к изменившимся обстоятельствам.

Путин предположил, что во второй половине 2017 г. излишки нефти будут проданы и цены на нее стабилизируются на нынешнем уровне. По его словам, стабилизация курса нефти стала результатом соглашения с ОПЕК, в результате которого Россия снизит нефтедобычу на 300 тыс. бареллей в день с января по июнь. «Для нас приемлемо, — пояснил Путин, ‑ и на общий объем добычи выполнение соглашения существенно не повлияет». Результатом станет подъем цен на нефть. Он сообщил, что рост цены нефти на 10 долларов за баррель приведет к повышению доходов бюджета 1 трлн 750 млн. рублей, а для нефтяных компаний — к дополнительному доходу в 750 млрд рублей. Путин высказал намерение продолжить сотрудничество с ОПЕК.