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Власти Литвы впервые за восемь лет поднимают зарплаты учёным

Экономика
Правда, для этого дополнительных выделено на всю страну всего 3 млн евро

Вильнюс, 23 Декабря 2016, 13:53 — REGNUM  С 2017 года в Литве поднимутся зарплаты ученых, которые получают меньше всего, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 декабря, в Министерстве науки и образования страны. Это предусмотрено в утвержденном Сеймом бюджете на 2017 год.

На зарплаты ученых дополнительно будет выделено 3,1 млн евро. С 2017 года нижняя планка зарплат ученых, работающих в государственных научных исследовательских институтах, повысится до 702,9 евро. Нижняя планка зарплаты научных работников и исследователей поднимется на 50% от 468,6 евро, а старших научных работников — увеличится на 27% от 553,8 евро. Нижняя планка зарплаты научных секретарей институтов поднимется от 653,2 до 702,9 евро или на 8%.

Дополнительные средства будут выделены не только на повышение зарплат работников государственных научных исследовательских институтов, но и на повышение зарплат университетских ученых. Зарплаты работников научных и исследовательских учреждений, выполняющих научные исследования, не повышались с 2008 года.

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