Названа выручка от продажи имущества Коломойского в Крыму

К продаже готовы еще около 10 объектов с начальной стомостью 460 млн рублей

Симферополь, , 13:48 — REGNUM В результате продажи национализированного имущества, владельцем которого ранее являлся украинский олигарх Игорь Коломойский, власти Республики Крым получили более 1,5 слн рублей. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина, передает RT.

По словам Анохиной, в текущем году было продано имущество санатория «Форос», выручка составила около 1,2 млрд рублей. Затем было продано пять коммерческих объектов на сумму 304 млн рублей. Вырученные средства пошли на выплату компенсаций вкладчикам Приватбанка, проживающим в Крыму.

Министр добавила, что к продаже готовы еще около 10 объектов, котрые будут выставлены на торги в первые месяцы 2017 года. По оценке, их начальная стоимость составляет около 460 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года власти Крыма согласовали продажу восьми национализированных объектов недвижимости, ранее принадлежащих группе «Приват» Коломойского. Подконтрольный днепропетровским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову «Приватбанк» прекратил обслуживание клиентов в Крыму весной 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией.

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