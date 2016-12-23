Пятница, 23 Декабря 2016 года
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Названа выручка от продажи имущества Коломойского в Крыму

Экономика
К продаже готовы еще около 10 объектов с начальной стомостью 460 млн рублей
Всё, что нажито непосильным трудом
Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Всё, что нажито непосильным трудом

Симферополь, 23 Декабря 2016, 13:48 — REGNUM  В результате продажи национализированного имущества, владельцем которого ранее являлся украинский олигарх Игорь Коломойский, власти Республики Крым получили более 1,5 слн рублей. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина, передает RT.

По словам Анохиной, в текущем году было продано имущество санатория «Форос», выручка составила около 1,2 млрд рублей. Затем было продано пять коммерческих объектов на сумму 304 млн рублей. Вырученные средства пошли на выплату компенсаций вкладчикам Приватбанка, проживающим в Крыму.

Министр добавила, что к продаже готовы еще около 10 объектов, котрые будут выставлены на торги в первые месяцы 2017 года. По оценке, их начальная стоимость составляет около 460 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года власти Крыма согласовали продажу восьми национализированных объектов недвижимости, ранее принадлежащих группе «Приват» Коломойского. Подконтрольный днепропетровским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову «Приватбанк» прекратил обслуживание клиентов в Крыму весной 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Крыма согласовали продажу бывших объектов Коломойского

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Воссоединение Крыма с Россией
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