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Украина хочет сама экспортировать газ

Экономика
Украинские политики считают, что это «абсолютно реально»
Украинский флаг
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинский флаг

Киев, 23 Декабря 2016, 14:04 — REGNUM  Украина собирается стать поставщиком голубого топлива, причем уже в ближайшие годы. Сегодня, 23 декабря, министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик в парламенте заявил, что Киев активно работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от импорта газа.

По словам Насалика, в 2020 году Украина не будет зависеть от импорта газа за счет дополнительной добычи энергоносителя. А уже в 2021 году страна станет экспортировать газ.

Напомним, что в сентябре текущего года глава украинского правительства Владимир Гройсман заявлял, что Украина за пять лет планирует нарастить собственную добычу газа на 7 млрд кубометров. Это позволит Киеву отказаться от импорта газа и добиться энергетической независимости, считает премьер-министр. Причем по его словам, это «абсолютно реально».

«Мы можем добывать необходимое количество газа, и мы можем за счет энергоэффективности уменьшить потребление. В балансе мы сможем отказаться от импортированного газа», — говорил Гройсман.

Кроме того, в мае глава крупнейшей в стране газодобывающей компании «Укргаздобыча» Олег Прохоренко уверенно объявил о том, что Украина к 2020 году может увеличить добычу голубого топлива до 27−30 мдрд кубометров в год с нынешних 20 млрд.

В то же время еще бывший премьер Украины Арсений Яценюк в 2015 году озвучивал иные планы Киева стать энергетические независимой страной. Так, в ноябре прошлого года Яценюк говорил, что в течение десяти лет Киев может полностью отказаться от импорта природного газа, увеличить собственную добычу и стать полностью энергонезависимой страной.

Однако, как ранее отмечало ИА REGNUM, сегодня уровень заполненности украинских подземных газовых хранилищ вызывает обеспокоенность. Дело в том, что объемы, в которых заполнены газовые хранилища Украины, могут оказаться недостаточными для удачного прохождения зимнего периода, а это, в свою очередь, создает транзитные риски. Причем Киев еще с лета текущего года стал отставать в заполнении ПХГ.

Обеспокоенность по этому поводу не раз выражала российская сторона. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в июне говорил, что в предыдущие годы у Украины были проблемы с закачкой в ПХГ в необходимых объемах. По состоянию на июнь 2016 года отставание от графика предыдущих двух лет по закачке газа в ПХГ составило больше 2 миллиардов 220 миллионов кубометров газа. В начале ноября украинские ПХГ были заполнены 14,341 млрд кубометров, то есть примерно на 46% от общей заполненности.

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Украина прекратила покупать российский газ в конце ноября 2015 года, но продолжила закупки транзитного топлива в Евросоюзе, в том числе и в Польше. То есть, по сути, продолжила покупать российский газ, но не напрямую, а через третьи страны, при этом утверждая, что так газ обходится дешевле. Позже Игорь Насалик признал, что европейский газ обходится на $45 дороже, чем российский. В свою очередь, Владимир Путин 27 октября подчеркнул, что украинская промышленность уже платит за газ более чем по $300 за тысячу кубометров, а Россия готова продавать Киеву голубое топливо по $180.

После 2019 года, когда закончится транзитный контракт между РФ и Украиной, Россия намерена прекратить поставки своего топлива европейским потребителям через Украину. «Газпром» намерен создать два новых газопровода для поставок топлива европейским потребителям в обход Украины: один — по дну Балтийского моря, другой — по дну Черного моря.

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Ранее по инициативе европейской стороны были организованы трехсторонние переговоры Россия-ЕС-Украина, на которой должен был решиться вопрос о поставках российского газа на Украину. Однако договориться так и не удалось, так как украинская сторона требовала заключения дополнительного соглашения с «Газпромом». До этого, в конце октября Европейская комиссия одобрила расширение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal, в который поступает газ для европейских потребителей из «Северного потока». Со своей стороны Польша и Украина недовольны этим решением и пытаются его оспорить. В то же время, по мнению ряда экспертов, ЕС осознает транзитные риски в зимний период через Украину, поэтому решил обезопасить себя дополнительными поставками по Opal.

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Читайте ранее в этом сюжете: Киев: Через пять лет Украина станет экспортёром газа

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