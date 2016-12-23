Литва начинает торговать СПГ с помощью малых танкеров

Вильнюс, , 13:41 — REGNUM Приход в Литву малого танкера с СПГ уже назван властями «историческим событием» — 1−2 января в Клайпеду придет первый газовоз малого объема Coral Energy, которому услуги по перегрузке СПГ предоставит LITGAS, сотрудничая с Lietuvos dujų tiekimas, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 декабря, в LITGAS.

Это будет первый газовоз СПГ малого объема, заполненный в Клайпеде согласно договору о сотрудничестве в поставке СПГ малого объема, подписанному в сентябре LITGAS, Lietuvos dujų tiekimаs ir Statoil. В Coral Energy будет погружено до 15 тыс. куб. м СПГ. «2017 год мы начнем с важной сделки — в Клайпеде загрузим первый груз СПГ малого объема. Это новая деятельность для нашей группы, одно из стратегических направлений в торговле газом. Я рад, что по прошествии всего нескольких месяцев после подписания договора со Statoil мы уже начинаем реальную деятельность в этой сфере», — говорит председатель правления и генеральный директор предприятия Lietuvos energijа, управляющего LITGAS и LDT, Далюс Мисюнас.

Перезагрузка, которая является коммерческой деятельностью, сократит расходы содержания терминала СПГ и пополнит бюджет порта, заявляют в компании. Подсчитывается, что каждая такая сделка принесет около 130 тыс. евро доходов терминалу и порту. Между тем сократятся и технологические расходы терминала, которые внесены в составную часть безопасности терминала СПГ. Согласно трехстороннему договору LITGAS, Statoil и LDT, Statoil продает СПГ покупателям поставки малого объема, а LITGAS и LDT предоставляют необходимые услуги модулирования и балансирования в терминале СПГ Statoil и в газовой сети. Это сотрудничество было предусмотрено в подписанном в 2014 году долгосрочном договоре о назначенной поставке со Statoil, как дополнительная польза Литве.