«Президент прав. ЦБ РФ правильно оздоровливает банковскую систему»

Москва, , 13:36 — REGNUM Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников согласен с тем, что действия ЦБ РФ в оздоровлении банковской системы оправданы и в среднесрочной перспективе принесут исключительно позитивный эффект. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 23 декабря, после прозвучавшего на «большой» пресс-конференции Владимира Путина вопроса относительно санации банковского сектора в РФ.

Санация банковской системы РФ идет полным ходом с 2013 года и сводится к сохранению на рынке только наиболее устойчивых учреждений. ЦБ РФ активно отзывает лицензии у проблемных банков: в 2016 году из игры выбыло более 100 компаний, в 2014 — 86, в 2013 — 46.

«Перед ЦБ РФ стоят две основные задачи в сфере банковского надзора. Во-первых, необходимо повысить уровень доверия населения к кредитным учреждениям. Ряд лишенных лицензий банков не соответствовал жестким критериям ЦБ РФ: не выполнялись кредитные обязательства, уставной капитал был недостаточен, либо менеджмент участвовал в сомнительных или высоко рисковых операциях. К сожалению, в истории нашей страны крах единичных банков случался чаще, чем этого хотелось бы. И Банк России, проводя достаточно жесткую политику, стремится своими действиями заранее снизить вероятность возникновения таких событий в будущем», — отметил Мельников.

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И второе, по его словам, заинтересованность ЦБ РФ в облегчении процесса контроля над финансовой системой. «Регулятору намного проще осуществлять надзор за меньшим количеством более безопасных и крупных учреждений, проверенным временем. На данный момент в стране осталось свыше 550 банков, а оптимальным количеством Центробанк считает 200−300 шт. Следовательно, в ближайшие два года Центральный банк продолжит лишать неблагонадежных кредиторов лицензий, примерно по 100 учреждений в год», — добавил аналитик.

Напомним, что Владимира Путина в ходе пресс-конференции спросили о необходимости создания фонда страхования вкладов юридических лиц и поддержке маленьких региональных банков в связи с продолжающимися в РФ отзывами лицензий у банков. Президент РФ назвал работу Банка России по стабилизации и оздоровлению финансовой системы страны безошибочной.

«Нет никого, кто считал бы, что Центральный Банк РФ, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно», — подчеркнул Путин.

И добавил: «Если на нашем финансовом рынке будут оставаться учреждения, которые финансовыми учреждениями не являются, а являются прачечными по отмывке денег, ничего хорошего не получится. Вкладчики будут страдать».