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Путин: Если не заботиться о лесах вокруг городов — их вообще не останется

Экономика
Главу государства очень беспокоят вопросы экологии
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 23 Декабря 2016, 13:38 — REGNUM  В деле сохранения лесов в России не удастся обойтись без изменений в нормативной базе. Но если этого не сделать, то леса вокруг российских городов могут полностью исчезнуть. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции.

«Если не будем заботиться о лесах и парковых зонах вокруг городов — вообще ничего не останется», — сказал глава государства, отвечая на вопрос главного редактора газеты «Общество и Экология» Сергея Лисовского (Санкт-Петербург).

Владимир Путин признал, что причиной хищнической вырубки лесов вокруг городов является то, что этио делать проще и дешевле — в силу развитости инфраструктуры, удешевляющей процесс лесозаготовок.

Поэтому необходимо внесение изменений в законы, чтобы сделать такие пригородные вырубки невыгодными и спасти леса вокруг городов.

Путин подчеркнул, что его «очень беспокоят загрязнения и свалки», которые выявляются в России. «Мы должны будущим поколениям оставить процветающую, в смысле экологии, страну», — заявил президент РФ.

Говоря о вопросах сохранения экологии в масштабах всего мира, Владимир Путин также отметил усилия президента Франции Франсуа Олланда по принятию Парижских соглашений по сохранению климата. Президент РФ напомнил, что Россия взяла на себя жесткие обязательства в рамках Парижских соглашений об ограничении выбросов и намерена безусловно их выполнить.

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