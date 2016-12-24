Путин: доходы населения Крыма и Севастополя следует довести до российских

«Я уверен, что пройдет небольшое количество времени и это выровняется»

Севастополь, , 13:29 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин считает, что властям Крыма и Севастополя следует решить вопрос повышения заработной платы населения, с тем чтобы выровнять доходы до уровня среднероссийских. Об этом он заявил во время пресс-конференцию 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент полагает, что властям субъектов следует приложить усилия для развития экономики с тем, чтобы создавать «высокотехнологичные и хорошо оплачиваемые рабочие места».

«Здесь есть вопрос. Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В РФ у нас где-то в среднем 35 тысяч, в Крыму — 24 с небольшим, в Севастополе чуть побольше — 25 с небольшим», — сказал президент.

Он считает, что для выравнивания доходов, «федеральным органам власти регионального разлива» «нужно предпринять необходимые шаги».

«Я уверен, что пройдет небольшое количество времени и это выровняется. С учетом потенциала Крыма по этому социальному направлению, уверен, рост будет», — сказал Владимир Путин.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проводится с 2001 года. В этом году в итоговой пресс-конференции — 12-й по счету — принимают участие около 1,5 тыс. журналистов. Это число стало рекордным за двенадцать лет. Рекорд длительности беседы был поставлен в 2008 году, когда Владимир Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.