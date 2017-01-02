Понедельник, 02 Января 2017 года
09:27:57 МСК

«Все большую роль в мировой экономике в 2017 году будет играть юань»

Экономика
Соглашения по ограничению добычи в 2017 году снова будут забыты

Москва, 2 Января 2017, 08:13 — REGNUM  В 2017 году возможна коррекция курса рубля, в случае его ослабления нельзя исключать повышения ключевой ставки. Все большую роль в мировой экономике в 2017 году будет играть новая резервная валюта — юань, полагает руководитель отдела УК СОЛИД Менеджмент Сергей Звенигородский.

«В России ключевая ставка будет снижена на 1% до коррекции и снова поднята до 3% при ней. По ставке ФРС США ставка будет еще увеличена на 1−1,25%, поскольку в первый год работы новой администрации будет много внутренних изменений в работе финансового сектора. Они не будут критичными, но подвижки станут заметны на примере ставки и изменениях в обслуживании госдолга», — отмечает он.

В ходе коррекции курса доллар снова укрепится — до 4−5%, предсказывает эксперт. «После коррекции, ближе к концу 2017 года, рубль будет восстанавливаться раньше мировых валют, а доллар ослабнет относительно сегодняшних позиций еще на несколько процентов», — прогнозирует аналитик.

Нефтяная отрасль будет испытывать новые потрясения в 2017 году, предполагает эксперт. «Соглашения по ограничению добычи снова будут забыты, в том числе со стороны США и производителей сланцевой нефти. Политические и экономические потрясения в ЕС снизят спрос на «черное золото», а выходом из кризиса в этот раз не будет большая война — слишком велик риск для лиц, принимающих решения, оказаться под ударом», — считает эксперт.

Восстановиться Европе поможет возвращение национального самосознания элит и перестройка ЕС с учетом особенностей государств, входящих в него, полагает Звенигородский. Из политических факторов, которые окажут наибольшее влияние на мировую экономику в 2017 году, эксперт назвал приход к власти новой администрации в США и выборы руководство ряда стран ЕС, ослабление позиций ИГ на ближнем Востоке, усиление влияния пенсионных систем на правительства Западного мира и пересмотр социальных обязательств. «Из экономических факторов речь идти о коррекции на рынке из-за нефтяных скачков, сдувания «пузыря» IT-компаний, постепенное увеличение влияния азиатского сектора экономики, рост влияния такой резервной валюты, как юань, а также снижение промышленного производства гаджетов и аксессуаров», — полагает аналитик.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
Главное сегодня
NB!
02.01.17
Олег АйрапетовКрымская война на окраинах России. Мобилизация
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
01.01.17
Леонид НерсисянРоссийский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
01.01.17
Порошенко рассказал об «украинской оккупации»
МариупольУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.01.17
Восточная редакция ИА REGNUMТурция вновь подверглась террористической атаке
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
01.01.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваНКО и государственный суверенитет
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
01.01.17
Станислав СтремидловскийБитва прогнозов в Польше: экстрасенсы против политологов
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
01.01.17
Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле достигло 39 человек
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Лариса Шилова, Юрий БаранчикКак была создана Беларусь и как она стала Советской
МинскБелоруссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
01.01.17
Губернатор Стамбула: Не менее 35 человек погибли при атаке на ночной клуб
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Портал IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2016 года
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
01.01.17
Индексация социальных выплат и пособий «замораживается»
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
01.01.17
Назван самый популярный «вирусный» ролик на YouTube
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
01.01.17
РЖД: Новый год в поездах встретят около 60 тыс. человек
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
31.12.16
ИА REGNUM для Белоруссии: Новогоднее обращение Владимира Путина к России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
МИД РФ поддержал репрессии Минска против журналистов ИА REGNUM «авансом»
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
Саркис ЦатурянАзербайджан идёт войной на Армению и Нагорный Карабах. Кому это выгодно?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Владимир Высоцкий, Алла КорниловаАвангард мировой науки: О механизмах биологической трансмутации изотопов
МоскваРоссия Научные открытия Наука
NB!
31.12.16
Кубинцы увидели «Неизвестную Россию»
ГаванаКуба Карибские острова Культура
NB!
31.12.16
Станислав ТарасовНагорный Карабах: почему у Баку все кругом виноваты
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154
Нью-ЙоркСША Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
31.12.16
Южный Урал-2016: «устойчивое неразвитие»
ЧелябинскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
31.12.16
И снова «русские хакеры»: в электросетях штата Вермонт найден вирус
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
ещё главное