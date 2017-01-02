«Все большую роль в мировой экономике в 2017 году будет играть юань»

Москва, , 08:13 — REGNUM В 2017 году возможна коррекция курса рубля, в случае его ослабления нельзя исключать повышения ключевой ставки. Все большую роль в мировой экономике в 2017 году будет играть новая резервная валюта — юань, полагает руководитель отдела УК СОЛИД Менеджмент Сергей Звенигородский.

«В России ключевая ставка будет снижена на 1% до коррекции и снова поднята до 3% при ней. По ставке ФРС США ставка будет еще увеличена на 1−1,25%, поскольку в первый год работы новой администрации будет много внутренних изменений в работе финансового сектора. Они не будут критичными, но подвижки станут заметны на примере ставки и изменениях в обслуживании госдолга», — отмечает он.

В ходе коррекции курса доллар снова укрепится — до 4−5%, предсказывает эксперт. «После коррекции, ближе к концу 2017 года, рубль будет восстанавливаться раньше мировых валют, а доллар ослабнет относительно сегодняшних позиций еще на несколько процентов», — прогнозирует аналитик.

Нефтяная отрасль будет испытывать новые потрясения в 2017 году, предполагает эксперт. «Соглашения по ограничению добычи снова будут забыты, в том числе со стороны США и производителей сланцевой нефти. Политические и экономические потрясения в ЕС снизят спрос на «черное золото», а выходом из кризиса в этот раз не будет большая война — слишком велик риск для лиц, принимающих решения, оказаться под ударом», — считает эксперт.

Восстановиться Европе поможет возвращение национального самосознания элит и перестройка ЕС с учетом особенностей государств, входящих в него, полагает Звенигородский. Из политических факторов, которые окажут наибольшее влияние на мировую экономику в 2017 году, эксперт назвал приход к власти новой администрации в США и выборы руководство ряда стран ЕС, ослабление позиций ИГ на ближнем Востоке, усиление влияния пенсионных систем на правительства Западного мира и пересмотр социальных обязательств. «Из экономических факторов речь идти о коррекции на рынке из-за нефтяных скачков, сдувания «пузыря» IT-компаний, постепенное увеличение влияния азиатского сектора экономики, рост влияния такой резервной валюты, как юань, а также снижение промышленного производства гаджетов и аксессуаров», — полагает аналитик.