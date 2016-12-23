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Три инвестпроекта Карачаево-Черкесии вошли в госпрограмму развития СКФО

Экономика
В республике будут развивать проекты в сфере туризма и сельского хозяйства

Черкесск, 23 Декабря 2016, 13:15 — REGNUM  В Министерстве по делам Северного Кавказа утвердили список инвестиционных проектов, которые в приоритетном порядке будут развиваться в будущем году. В число этих проектов вошли три предложения от Карачаево-Черкесии.

Это расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай», где будут возведены новая канатная дорога и гостиница, а также проекты по закладке садов интенсивного типа и строительству агропромышленного парка, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе главы и правительства.

Помощь государства в реализации этих проектов будет проводиться в рамках подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов СКФО государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.

Всего в список приоритетных вошли 20 проектов. Из них 13 входят в сферу развития агропромышленного комплекса, шесть — реализуются в промышленной сфере и один — в сфере туризма. После сдачи в эксплуатацию этих объектов будет создано более двух тысяч рабочих мест, из них около тысячи высокопроизводительных.

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Как сообщало ИА REGNUM, общая сумма вложений из федерального бюджета, составит 5,2 мррд рублей. «Согласно механизму финансирования проекта, государственные инвестиции не должны будут превышать 41% (40% из федерального бюджета, 1% — из регионального). Остальные 59% — это частные или заемные средства, которые будет вкладывать инициатор проекта», — говорится в сообщении Минкавказа.

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Развитие Северного Кавказа
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