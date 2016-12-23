Путин: Крымский мост назовут «Керченским»

Симферополь, , 13:13 — REGNUM Отвечая на вопрос журналиста из Крыма о том, как назовут Крымский мост (ведь у жителей Москвы словосочетание «Крымский мост ассоциируется с другим мостом), президент РФ предложил называть мост «Керченским».

«Керченский — не я придумал, — ответил Путин во время большой пресс-конференции. — Я придумал его строить, а вы придумали как его назвать».

Президент напомнил, что проекты строительства этого моста «были ещё в царские времена». «Потом в советское время. Потом оккупанты его фактически построили, но построили недолжным образом, его ледоходом снесло», — добавил Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что появление этого моста улучшит экономическую ситуацию на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость Крымского моста — 19 километров. Мост состоит из двух частей: автомобильной на 4 полосы и железнодорожной на два пути. Движение автомобилей по Керченскому мосту планируют открыть до конца 2018 года.

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