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«Политика ЦБ по санации банков находит поддержку у всех» — Путин

Экономика
Президент ответил на вопрос про санацию банковской системы РФ
Владимир Путин. 23 декабря 2016
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин. 23 декабря 2016

Москва, 23 Декабря 2016, 12:49 — REGNUM  Работа Центрального Банка, направленная на оздоровление финансовой системы, находит поддержку практически везде — как на экспертном уровне у нас в России, и на экспертном международном уровне. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопросы о том, что при отзывах лицензий возвращение денег по вкладам часто практически не доходит до малых предприятий, о необходимости в связи с этим формирования фонда страхования для юридических лиц, а также о судьбе небольших региональных банков.

«Та линия, которую проводит Центральный Банк на оздоровление финансовой системы, поддерживают практически все — на экспертном уровне и у нас в России, и на экспертном международном уровне», — заявил Путин.

«Нет никого, кто считал бы, что Центральный Банк РФ, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет. И это работа, направленная на обеспечение интересов вкладчиков, прежде всего», — подчеркнул президент.

По его словам, если на финансовом рынке будут оставаться «прачечные по отмывке денег», то ничего хорошо из этого не получится — «вкладчики будут страдать».

Отвечая на вопрос о проблемах возмещения средств вкладчикам проблемных банков во многих регионах и, в частности, в Татарстане, Путин отметил, что хотя в настоящее время система гарантирования вкладов введена для физических лиц, Центральный Банк активно работает с субъектами по поддержке юридических лиц и в регионах — в том числе эта работа идет и с субъектами-лидерами по экономическому развитию, такими как Татарстан.

По его словам, работа Банка России и руководства Татарстана в этом отношении продолжается и «продолжается достаточно гармонично».

В целом же «законом предусмотрен соответствующий порядок работы, он такой какой сегодня есть», констатировал Путин.

«Но, безусловно, мы должны будем внимательно посмотреть на то, как поддержать и промышленные предприятия, и малый и средний бизнес», — отметил он.

Что касается конкретно малого и среднего бизнеса и региональных банков, небольших предприятий, то президент в этом отношении напомнил собственные слова, высказанные на ежегодном послании: «Нам нужна сеть региональных, небольших банков, и при этом можно снизить требования регулирования, которые предъявляет Центральный Банк к финансовым учреждениям — не ставить всех в один ряд».

«По крупным, по системообразующим банкам, в том числе даже региональным, можно оставить жёсткие требования, которые близки к Базелю-III, а по небольшим региональным, которые работают с малым и средним бизнесом, с гражданами работают, нужно требования эти смягчить, что даст им возможность более гибко работать со своими клиентами, — продолжил президент, добавив, что «качество самих учреждений от этого не должно страдать».

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