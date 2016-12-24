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Путин: Иностранные деньги за акции «Роснефти» перечислены полностью

Экономика
Всего российский бюджет получил от приватизации «Башнефти» и пакета акций «Роснефти» 1 трлн 100 млрд рублей
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 23 Декабря 2016, 12:46 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что часть пакетов госпредприятий продается не потому, что не хватает денег на какие-то бюджетные расходы.

По его словам, это приход новых собственников улучшает структуру экономики и структуру управления компании. Кроме того, продажа 19,5% акций Роснефти планировалось в бюджете изначально.

«Деньги иностранцы уже перечислили в полном объеме», — сказал Путин. Он пояснил, что за «Башнефть» «Роснефть» уже заплатила своими средствами. Всего российский бюджет получил от приватизации «Башнефти» и пакета акций «Роснефти» 1 трлн 100 млрд рублей.

«Мы продаем части пакетов госпредприятий не потому, что не хватает денег на какие-то конкретные направления. Это улучшает структуру экономики. Приход в органы управления Glencore и Катара повысит качество управления «Роснефти». Правда, там и так все хорошо», — пояснил глава Российского государства.

Традиция больших ежегодных пресс-конференций президента России берет начало в 2001 году. Рекорд длительности беседы был поставлен в 2008 г., когда Владимир Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

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Приватизация госактивов
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