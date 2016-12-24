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Путин: Деньги на майские указы и социальные обязательства есть

Экономика
Владимир Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 23 Декабря 2016, 12:42 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что при планировании бюджета власти России исходили из очень консервативных установок — 40$ за баррель.

По его словам, расходная часть бюджета будет сокращаться с 18 трлн до 16 трлн, но в абсолютных величинах это будет константа в 2017, 2018 и 2019 годах — это 15,8 трлн рублей

«У нас полностью заложены все средства для исполнения социальных обязательств, в том числе и майских указов 2012 года», — сказал Путин.

Кроме того, будет «целиком и полностью» сохранена поддержка промышленности (2,6% ВВП) в 2016 году она была 2,3% ВВП.

«Основная статья экономии — на раздел национальная оборона. Это не отразится на планах по укреплению обороноспособности, в этом году были погашены долги перед оборонными предприятиями», — пояснил президент РФ.

Традиция больших ежегодных пресс-конференций президента России берет начало в 2001 году. Рекорд длительности беседы был поставлен в 2008 г., когда Владимир Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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