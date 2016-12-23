У России есть шанс стать лидером в технологической революции — Путин

Москва, , 12:28 — REGNUM



Есть проблема в том, что некоторые эксперты считают, что экономика России не восприимчива к достижениям науки и к современным высокотехнологичным тенденциям в экономике. Это не совсем так. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции.

«Для того, чтобы изменить структуру экономики и создать перспективы для её развития, правительство принимает меры, прежде всего, это относится к высокотехнологичным отраслям», — сказал Путин.

«При этом хочу отметить, что в России многие отрасли являются особо высокотехнологичными. Россия — лидер в ядерной промышленности, в ракетно-космической сфере, в авиации, в оборонной отрасли», — отметил президент.

«В общем и целом — руки опускать нельзя, а, наоборот, у нас есть все основании полагать, что Россия не только будет лидером по всем ключевым направлениям, но и сохранит это лидерство на многие, многие десятилетия. Россия должна вписаться в общемировой тренд перехода к новой технологической революции. У страны для этого есть все шансы», — подчеркнул Путин